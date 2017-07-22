Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin merkez çöplüğüne yakın alanda bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Durumu fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Eceabat, Gelibolu, Anafartalar Orman İşletme şefliklerine ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına ait yaklaşık 12 arasöz ve 2 helikopter yangına müdahale etti.



Kısa süre içeresinde söndürülen yangında, 2 hektar alan zarar gördü.