AFAD ve Türk Kızılayı Çanakkale'de konteyner kent kurdu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremler nedeniyle evine giremeyen vatandaşlar için, AFAD ve Türk Kızılayı tarafından bölgeye getirilen konteynerlerin kurulumu yapıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, üç gündür süren depremlerin ardından evlerine giremeyen vatandaşlar için bölgede konteyner kent kuruldu.



Depremden en fazla etkilenen ilçeye bağlı Yukarıköy'de, evleri hasar gören vatandaşlar için AFAD ve Türk Kızılayı tarafından bölgeye getirilen konteynerler yerleştirildi.



Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için konteynerlerin bulunduğu bölgeye elektrik nakil hattı ve su şebekesi çekildi. Evleri zarar görenler, çadırların ardından konteynerlere yerleşmeye başladı.



Türk Kızılayı, bölgedeki vatandaşlar için 3 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıyor. AFAD ekipleri de bölgedeki vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılıyor.



UMKE tarafından bölgede kurulan Acil Çadır Ünitesi de mağdurların sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

"DEPREMİN ARDINDAN DEVLETİMİZ HEMEN BÖLGEYE GELDİ"



Köy muhtarı Mehmet Yavaş yaptığı açıklamada, depremde can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu kaydetti.



Köydeki yaklaşık 100 evin kullanamayacak durumda olduğunu vurgulayan Yavaş, "İçine girilemez durumda ağır hasarlı evler de var. Depremin ardından devletimiz hemen bölgeye geldi. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı. İlk gün kurulan çadırlarımız söküldü. Yerine hemen konteynerler kuruluyor. Elektrik ve su bağlantıları yapıldı. Bütün Türkiye Cumhuriyeti devleti burada bize yardım ediyor, Allah razı olsun. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.