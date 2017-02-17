Çanakkale'de kaçakları taşıyan minibüs devrildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için bölgeye gelen Pakistan uyruklu grubu taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 UF 7392 plakalı minibüs, Ayvacık-Assos yolu Büyükhusun köyü mevkisinde devrildi.



Kazada, araçta bulunan Pakistan uyruklu 9 kişiden 7'si yaralandı.



Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.



Kaza sonrası olay yerinden kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.



Araçta bulunan yabancı uyruklu kişilerin, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmek amacıyla bölgeye geldiği öğrenildi.