Çanakkale'de 60 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 60 kişi yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 60 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Ayvacık'ın Sivrice burnu mevkisinden lastik bot ile bir grubun denize açıldığını tespit eden Sahil Güvenlik unsurları harekete geçti.



"TCSG-28" bot komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kongo, Mali, Gana, Gambiya ve Nijerya uyruklu 60 kişi yakalandı.



Küç Haberükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen, iki gündür bot bekledikleri için aç olduklarını söyleyen yabancı uyruklulara, yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.