Çanakkale'de 42 göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 42 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyü Biber Deresi mevkisindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi.



Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 Suriye ve Irak uyruklu yakalandı.



İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.