Son Dakika!
04 Eylül 2017 13:52 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2017 14:13

Çanakkale'de 42 göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 42 yabancı uyruklu yakalandı.

Çanakkale'de 42 göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyü Biber Deresi mevkisindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 Suriye ve Irak uyruklu yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Etiketler: göçmençanakkalekaçakyakalandı


0Yorum Yap