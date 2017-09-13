Çanakkale'de 27 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 27 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık'ın Kadırga Burnu açıklarında devriye görevi yürüten sahil güvenlik unsurları, bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.



"TCSG-8" Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 Afganistan uyruklu yakalandı.



Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara giyecek ve yiyecek yardımında bulunuldu.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.