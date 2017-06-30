Çanakkale'de 13 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 13 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülpınar köyündeki Kumbağ Limanı'na operasyon düzenledi.



Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 13 kişi yakalandı.



Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.