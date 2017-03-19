Çanakkale şehitleri Kanada'da anıldı

Kanada'nın Toronto kentinde, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolasıyla anma etkinliği gerçekleştirildi.

Kanada Türk İslam Vakfına ait Pape Camisi'nde düzenlenen "Çanakkale Şehitlerini Anma Programı", cami imamı Ahmet Hamdi Karahan'ın Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı. Tilavetin ardından edilen dualarda, Çanakkale başta olmak üzere İstiklal Savaşı, 15 Temmuz 2016 ve vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitler anıldı.



Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, yaptığı konuşmada, Türk milleti kadar vatanı ve davası için şehit veren başka bir millet tanımadığını söyledi.



Türkiye adına dünyada görev yapan diplomatların da bir dönem şehit edildiğini anımsatan Şen, hepsinin hatırasını yad ettilerini belirtti.



Şen, "Çanakkale ruhunu dipdiri yaşatan milletimiz, 15 Temmuz'da da aynı ruhla vatanını ve devletini savundu." dedi.



Toronto Eğitim Ataşesi Seyithan Razi de binlerce yıllık tarihi boyunca birçok medeniyetle iç içe kalmasına rağmen bozulmayan Türk medeniyetinin, bunu kendi değerlerine sahip çıkması sayesinde başardığını anlattı.



Razi, "Eğer Çanakkale sizi heyecanlandırıyorsa, çocuklarınıza Türkçe öğretin. Eğer Çanakkale sizi heyecanlandırıyorsa, çocuklarınızı bir kez olsun Çanakkale'ye götürün. Tarihiyle barışmasını ve buluşmasını sağlayın. Bu konuda bizden ne yapmamızı istiyorsanız, emrinizdeyiz." diye konuştu.



Çanakkale Deniz Zaferi'nin Kanada üzerindeki etkileri konulu araştırmasıyla tanınan Ankara Kitaplığı Başkanı Birol Uzunmehmetoğlu ise çalışmasını katılımcılarla paylaştı.



Çanakkale Savaşları'nın, o gün İngiltere'nin doğrudan yönettiği Kanada üzerinde derin izler bıraktığını dile getiren Uzunmehmetoğlu, "Çanakkale'de hiç beklemediği bir hezimete uğrayan Churchill, bu konuda Allah'ı bile suçlayacak noktaya gelmiştir. İngilizce Çanakkale'yi ifade eden Dardanel kelimesini, çıkışı olmayan, karanlık ve korkulu durumları ifade için de kullanıyorlar. Bu, Çanakkale'de yaşadıkları travmanın sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.



York Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ahmet Er de Çanakkale Deniz Zaferi'nin tarihsel gelişimi hakkında sunum yaptı.



Konuşmaların ardından Çanakkale konulu bir şiir okuyan Halil İbrahim Dündar, katılımcılara duygu yüklü anlar yaşattı. Şiir okunurken bazı katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.