Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ziyaretçi akını

Türkiye'nin farklı şehirlerinden Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla kente gelen ziyaretçiler Şehitler Abidesi'ni gezdi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret edenler, Şehitler Abidesi'ni gezdi.



Çanakkale Deniz Zaferi'nin 18 Mart'ta kutlanacak 102. yıl dönümü öncesinde Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezen, aralarında öğrencilerin de bulunduğu ziyaretçiler şehitlerin mezarlarında dua etti.



ÇANAKKALE ŞEHİTLER ABİDESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI



Abide önünde hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçilerden bazıları duygusal anlar yaşadı.



Bölgedeki şehitlik ve anıtları ziyarete gelenler, törenler kapsamında gösteri yapacak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türk Yıldızları Akrobasi ekibinin abide bölgesindeki çevre tanıma uçuşunu da izledi.



"ÇOCUĞUM YÜRÜMEYE BAŞLAR BAŞLAMAZ BURAYA GETİRDİM"



İstanbul'dan eşi ve 2 yaşındaki oğluyla Şehitler Abidesi'ne gelen Gökhan Babayiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçtiği zor günlerde gençlere Çanakkale ruhunun anlatılmasını gerektiğini ifade etti.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kolay kazanılmadığına işaret eden Babayiğit, "Çocuğum yürümeye başlar başlamaz buraya getirdim. Şehitliğimiz için söylenecek çok şey var ama burası kendisini anlatıyor. Herkesi buraya davet ediyorum." dedi.



Hülya Babayiğit de Çanakkale'nin maneviyatını herkesin yaşaması gerektiğini anlattı.



Okul gezisiyle İstanbul'dan Çanakkale'ye gelen Abdullah Karaismailoğlu da buraya şehitleri anmak için geldiğini belirterek, gezi sırasında kahramanlıklarından gurur duyduğu şehitler için dua ettiğini söyledi.



Ziyaretçilerden 12 yaşındaki Ecem Pınar de şehitliği gezerken gururun yanı sıra duygusal anlar da yaşandığını dile getirerek, her Türk gencinin Çanakkale'ye gelmesi gerektiğini vurguladı.