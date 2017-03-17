Çanakkale destanının tanığı

Çanakkale Savaşları sırasında da aktif rol alıp hem savaşın hem de ülkenin kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi, restore edildikten sonra sergilendiği Mersin'in Tarsus ilçesinde, yeni nesli adeta tarihi günlere götürüyor.

Çanakkale Savaşları sırasında boğaza döşediği mayınlarla hem savaşın hem de ülkenin kaderini değiştiren "Nusret Mayın Gemisi", restore edildikten sonra 2003 yılında sergilenmeye başlandığı Mersin'in Tarsus ilçesinde ziyaretçilerini adeta tarihi yolculuğa çıkarıyor.



1913 yılında "Nusrat" adıyla Osmanlı donanmasına katılan gemi, "Çanakkale geçilmez" söylemiyle adını tarihe yazdıran Çanakkale Savaşları sırasında büyük rol oynadı.



Boğaza döşediği mayınlarla, İtilaf Devletlerinin savaş gemilerine geçit vermeyerek savaşın gidişatını değiştiren mayın gemisi, sonraki yıllarda "Nusret" olarak anılmaya başladı.



Çanakkale'deki günleri 1955 yılında sona eren, 7 yıl sonra da özel bir firma tarafından satın alınarak "Kaptan Nusret" ismiyle kuru yük gemisi olarak kullanılan gemi, 1990 yılında Mersin Limanı'nda atıl durumda kaldı.



Akdeniz'in derin sularında kaderine terk edilen Nusret, 1999 yılında bir grup gönüllünün girişimiyle tekrar karaya çıkarıldıktan sonra Tarsus Belediyesince satın alındı.



Aslına sadık kalınarak restore edilen gemi, 2003 yılında Tarsus'taki Nusret Mayın Gemisi Müzesi ve Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nda sergilenmeye başlandı.



Kısa zamanda ilçenin simgesi haline gelen Nusret Mayın Gemisi, yerli ve yabancı binlerce turistin ilgisiyle karşılaştı.



Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yılı dolayısıyla da çok sayıda vatandaşın gezdiği gemi, törenlerin de merkezi haline geldi.



TARİHİN DERİNLİKLERİNE ÜCRETSİZ YOLCULUK



Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Seyit Onbaşı gibi kahramanların da balmumu heykellerini barındıran Nusret Mayın Gemisi, içerisinde bulundurduğu resimler ve 3 boyutlu gezi alanıyla yeni nesillere Çanakkale Savaşları'nı aktarıyor.



Ücretsiz gezilebilen parkta, geminin yanı sıra müze, Çanakkale Temsili Şehitliği ve heykeller de bulunuyor.



Kayseri'den gelen 38 yaşındaki Ümmügülsüm Koçak, gemiyi ilk kez gördüğünü belirterek, "18 Mart haftası olması dolayısıyla burada olduğumuz için çok mutluyuz. Milli ve manevi duygularımız kabardı, gururluyuz. İyi ki Çanakkale şehitlerimiz var, iyi ki bu ülkeye sahibiz. Şehitlik çok güzel bir makam. Ben duygulandım. 500 kilo mermiyi taşımak... Tarsuslular çok şanslı diye düşünüyorum." dedi.



Minik öğrencileriyle birlikte ziyarete gelen öğretmen Yasemin Sakallı ise öğrencilerin tarihi yerinde görmesini arzu ettiklerini ifade ederek, "Bu gemiye her çıktığımızda hem hüzün, hem mutluluk hem de coşkuyu hissediyoruz. Gurur duyuyoruz. Çocuklarımız da bunu hissetsin diye buradayız. Beni en çok duygulandıran, geminin orijinal gemi olması. O dönemlerde kullanılmış, bugün de Tarsus'ta olması ve bizim bunu görmemiz çok ilginç." diye konuştu.



Çocuklarıyla birlikte parkı gezen Gökmen Demirtaş (40) ise geminin tarihini duyup, gezi aracılığıyla ilçeye geldiğini söyledi.



Çanakkale'nin önemli bir tarihi anlattığını aktaran Demirtaş, "15 Temmuz'da o anı yaşamış gibi olduk. Halkımızın birlik ve beraberliğiyle kurtulduk. Burada Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı mermiyi, ona Yaradan'ın verdiği kuvveti gördük." ifadesini kullandı.



NUSRET'İN ÇANAKKALE'DEKİ GÖREVİ



Almanya'nın Kiel şehrinde 1911 yılında inşa edilen Nusret Mayın Gemisi, 1913'te Osmanlı donanmasına katıldı.



Nusret'in, 7 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı intikal rotalarına döktüğü mayınlar, dünya tarihinin sayılı dönüm noktalarından birini belirledi.



Yüzbaşı Hakkı Bey kumandasındaki gemi, 7-8 Mart gecesi, düşman gemilerinin girmesine çok az bir süre kala 26 mayını boğazın sularına döşedi. İtilaf kuvvetleri, Nusret'in döşediği mayınlarla Irresistible, Ocean ve Bouvet adlı 3 büyük gemisini kaybetti.



Çanakkale Savaşları sırasında gösterilen kahramanlıklar sonucunda ''Çanakkale Geçilmez'' sözü tarihe altın harflerle yazıldı.