İki ilde korkutan deprem!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 11.33 de ise Merkezüssü Muğla' nın Milas ilçesi' nde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Ayvacık'ta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Depremin saat 11.12'de, 6,37 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.



BİR DEPREM DE MİLAS'DA



Muğla'nın Milas ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.33'de merkez üssü Milas olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Depremin yaklaşık 12,22 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.