Çanakkale 1915 Köprüsü için heyecanlı bekleyiş

"Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü" olma unvanını alacak Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temelinin atılacağı 18 Mart için bölgede geri sayım başladı.

Trakya'dan Ege ve Akdeniz'e uzanan ulaşım hattında Çanakkale'yi Marmara Bölgesi'nde çok önemli bir konuma taşıyacak köprü için bölgedeki fizibilite ve sondaj çalışmaları tamamlandı.



Anadolu yakasındaki Lapseki'nin Şekerkaya ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına yapılacak olan ve 26 Ocak'ta ihalesi sonuçlanan köprü, Çanakkale Boğazı'nın ilk, Marmara Bölgesi'nin de 5. asma köprüsü olacak.



10 milyar liranın üzerinde bir yatırımla hayata geçirilecek köprünün ayaklarının denk geleceği ve temel atma töreninin yapılacağı noktalarda ilgili kurum ve kuruluşlarca çalışmalar sürdürülürken bölge sakinleri, tarihi ana tanıklık edecekleri 18 Mart'ı heyecanla beklemeye başladı.



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümünde temeli atılacak köprü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'te hizmete açılacak. Ayak açıklığı 100. yılla anlamlandırılarak 2023 metre olarak belirlenen köprü, dünyanın en uzun aralıklı köprüsü olacak.



"Dünya çapında proje" olarak nitelendirilen, 3 geliş ve 3 gidiş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak köprü, Çanakkale'de ekonomik ve sosyal yaşamı olumlu yönde etkileyecek.



Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çanakkale'nin yarım asırdır süren bir hayalinin gerçeğe dönüşeceğini söyledi.



Çanakkale'ye boğaz köprüsü yapılması konusunun yıllardır konuşulduğunu ifade eden Yılmaz, temel atma için gün saydıklarını anlattı.



"YILLARCA SADECE HAYAL ETTİK"



Köprünün kent genelinde heyecan yaratttığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:



"Biz yıllarca köprüyü sadece hayal ettik acaba Çanakkale'ye köprü olur mu olmaz mı yapılır mı yapılmaz mı diyorduk ama bugün itibarıyla bakarsak artık her şey gerçek. Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Lapseki'de köprümüz büyük bir heyecana neden oldu. Çanakkale'de uzun yıllardır konuşulan bir şeyin gerçekleştiriliyor olması çok önemli bizim için. Türkiye'nin mega projelerinden bir tanesinin de Çanakkale'ye yapılıyor olması ayrı bir mutluluk kaynağı. Köprünün ayaklarının Lapseki ve Gelibolu ilçelerimizde olması bölgemize büyük bir değer kattı. Bu değerlerin yanında da insanlar gerçekten çok heyecanlılar. Adım adım 18 Mart gününe gidiyoruz, geri sayımı da yine hep birlikte yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın ayrıca diğer davetlilerin teşrifleriyle burada temel atma törenini yapacağız."



2 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK



Yılmaz, boğaz köprüsünün bölgedeki istihdama da katkı sağlayacağını belirterek, "Burada köprüyü yapacak firmaların ve yardımcı firmaların yetkilileri vardı. Kendileriyle uzun uzun sohbet edip görüştük. Bize verilen bilgilere göre köprü çalışmalarında 2 bin kişi görev yapacak. Bu 2 bin kişilik rakam, hem bölgedeki istihdama katkı sağlayacak hem de bölgemizdeki ekonomi hareketlenecek." dedi.



Bir restoranda garsonluk yapan Selahattin Civan da köprünün herkes için yararlı olmasını beklediklerini ifade etti.



Bunun kendileri için de hem müşteri hem de yeni iş alanları anlamına geldiğini dile getiren Civan, "Her geçen gün ilçemizde bir hareketlilik ve değişik yabancı vatandaşlar görüyoruz. İlçemiz için iş anlamında da yatırım anlamında da iyi olacağını düşünüyorum. İşsizlere de iş kapısı olacak. Zaman zaman bizim buralara gelip iş talebinde bulunan vatandaşlar oluyordu, onlar için de yeni imkan olacak. İlçemizde bir hareketlenme var hayırlısı olsun." diye konuştu.



İlçe esnafından İbrahim Kıroğlu ise bir süre önce ilçeyi ziyaret eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın programını izlediğini ve köprünün temelinin atılması için heyecanla beklediklerini söyledi.



Lapseki'de hayatın artık bir başka olmaya başladığını anlatan Kıroğlu, "Köprünün yapılacağı konusunda bir takım spekülasyonlar vardı. Yer değişikliği gibi bazı söylentiler vardı. Köprünün temelinin atılacağı günü iple çekiyoruz. Köprünün temel atma çalışmasının ardından ilçe ekonomisin de değişeceğine inanıyorum." dedi.