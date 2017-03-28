Çamuru sevdirmek için okul okul dolaşıyor

Yozgat'ta çömlek ustası Ömer Paşabuner, öğrencilere mesleği sevdirmek için okul okul dolaşıp minik elleri çamurla buluşturuyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çömlek ustası Ömer Paşabuner, okulları tek tek gezerek çocuklara çamura şekil vermeyi öğretiyor.



Halk Eğitim Merkezinde çömlekçilik üzerine usta öğretici olarak çalışan Paşabuner, Nevşehir'den getirdiği çamuru okullara götürerek, öğrencilere mesleğini tanıtıyor. Bugüne kadar bin öğrenciye çömlek yapımını gösteren Paşabuner, çocuklarla çeşitli objeler üretiyor.



Paşabuner, yaptığı açıklamada, 9 Eylül Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunu olduğunu, yüksek lisans eğitimini Pamukkale Üniversitesinde tamamladığını söyledi.



Şehirleşmenin getirdiği betonlaşma nedeniyle çocukların oynamak için yeşil alan bulmakta bile zorlandığını ifade eden Paşabuner, apartman ortamında büyüyen çocukların "çamur gibi doğal oyuncaklarla" oynama imkanı bulamadığını dile getirdi.



Paşabuner, çocukları çamurla tanıştırabilmek için çalışma başlattığını ve okul okul dolaşmaya karar verdiğini bildirdi.



"İLERLEYEN YILLARDA ÇÖMLEK KAPLARA DÖNÜLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"



Çocukların çamura dokunmasını sağlamak istediğini belirten Paşabuner, şunları kaydetti:



"Okulda öğrencilerle testi başta olmak üzere çeşitli objeler üretiyoruz. Çocuklar hem eğleniyor hem de bir şey üretmenin sevincini yaşıyor. Birçok önemli ve eski meslek unutulmaya yüz tuttu. Yeni ustalar ve çıraklar yetişmediğinden yakınılıyor. Ancak çömlekçilik mesleğinin yok olacağı gibi bir endişem yok açıkçası. Plastiğin hayatımıza oldukça geniş alanlarda girmesi, çömlekçiliğin yok olacağı endişesini doğursa da yaşanan rahatsızlıklar, artan kanser vakaları işin hiç de öyle olmayacağını gösteriyor. Hatta ilerleyen yıllarda çömlek kaplara dönüleceğini düşünüyorum."