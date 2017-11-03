Cammu Keşmir'de çatışma

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint askerleri ile yerel direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 Hint askeri ile 1 direnişçi öldüğü bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint askerleri ile yerel direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 Hint askeri ile 1 direnişçi öldü.



Polis yetkilileri, Samboora köyünde çıkan çatışmada 2 Hint askeri ve 1 direnişçinin öldüğünü açıkladı.



Öte yandan Shopian bölgesinde bir aktivistin cesedinin bulunduğu kaydedildi.



Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.



Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi yaşamını yitirdi.



