Cammu Keşmir'de çatışma

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde Hint güvenlik güçleri ile yerel direnişçiler arasında çıkan silahlı çatışmada 3 direnişçi yaşamını yitirdi.

Emniyet Müdürü Münir Ahmet Han, güvenlik güçlerinin kuzeybatıdaki Sayyapur vilayete bağlı bir mezrada evlerde yaptıkları aramada, direnişçilerin silahlı mukavemetiyle karşılaştıklarını, çıkan çatışmada 3 direnişçinin öldüğünü, 1 polisin yaralandığını bildirdi.



Can kaybı haberlerinin yayılmasının ardından birçok yerde protesto ve çatışmalar meydana geldi. Göstericiler Hint yönetimi aleyhine slogan attı.



Bandipur şehrinde Hint askerilerinin taş atan göstericilere açtığı ateşte 3 sivil yaralandı.



Bölgede son bir haftada çıkan çatışmalar ve ardından yapılan protestolarda en az 10 direnişçi ve 4 sivil hayatını kaybederken, 2 Hint askeri direnişçilerin düzenlediği pusuda öldürüldü.



Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.



Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi yaşamını yitirdi.