Çamlıca Camii'nde sona doğru

İstanbul'un yeni simgelerinden yüzde 80'i tamamlanan Çamlıca Camii'nin yıl sonunda ibadete açılabilmesi için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cami ve Eğitim-Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından 2012'de düzenlenen yarışmada 2'ncilik ödülüne layık görülen 2 projeden biri olan Bahar Mızrak ve Hayriye Gül Totu'nun projesini çizdiği Çamlıca Camisi'nin inşaat çalışmaları, Üsküdar Sefa Tepesi'ndeki 57 bin 500 metrekarelik alanda devam ediyor.



Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı projenin yüzde 80'i tamamlandı.



Ana kubbenin sıvası tamamlanırken, ana kubbeyi taşıyan kemerler ve mahfil katlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Avluda ise zemine granit kaplama yapılıyor.



Cami projesini tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol, tünel inşaatları da devam ediyor.



RAKAMLARLA ÇAMLICA CAMİİ



Tam olarak 3 yıl 8 ay 5 gün önce temeli atılan ve Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile günümüz çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca Camisi, kentin yeni sembollerinden biri olmaya aday.



Görkemli mimarisiyle İstanbul'un her noktasından rahatlıkla görülebilen Çamlıca Camisi, bu heybetli yapısına yakışır anlamda bazı rakamsal büyüklükleri de ihtiva ediyor.



İmanın şartını temsilen 6 minareli inşa edilen Çamlıca Camisi'nin üç şerefeli 4 minaresi Malazgirt Zaferi'ne ithafen 107,1 metre, iki şerefeli 2 minaresi ise 90 metre yüksekliğinde.



Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi İstanbul'da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi İstanbul'u simgeliyor. Kubbenin iç yüzeyine, 16 Türk devletine ithafen Allah'ın isimlerinden 16'sı, kubbeyi taşıyan kemerlerin altına da Fetih Suresi 220 metrelik bir alana yazılacak.



Ana kubbenin üzerine 3 metre 12 santimetre genişliğinde, 7 metre 77 santimetre yüksekliğinde, 4,5 ton ağırlığında alem yerleştirildi. Nenoteknolojiyle renklendirilen ve 3 parçadan oluşan alem, dünyanın en büyük alemi olma özelliğini taşıyor.



Caminin dışarıdan ana avluya girişinde yer alan ve mermerle kaplanan taç kapı, büyüklüğüyle de göz dolduruyor. Taş kapının avlunun içine bakan kısmında, Kasas Suresi'nin 77. ayeti yer alıyor. Caminin içine girilen kapının üzerine ise Ali İmran Suresi'nin 132-136 ayetleri işlendi.



Çamlıca Cami, halı serili alanında 25 bin, avluda 12 bin 500, dış avluda 22 bin 500 olmak üzere toplam 60 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir cami kompleksi olarak tasarlandı. Camide aynı anda 8 cenazenin namazı kılınabilecek.



Çamlıca Camisi ibadet alanının yanı sıra 11 bin metrekarelik müze, 3 bin 500 metrekarelik sanat galerisi, 3 bin metrekarelik kütüphane, bin kişilik konferans salonu, 8 sanat atölyesi, 3 bin 500 araçlık kapalı otoparkı bünyesinde barındırıyor.