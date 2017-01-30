Camiye silahlı saldırı düzenlendi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Quebec City kentinde camiye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili "Bu gece Kanadalılar, Quebec'teki bir camiye korkak saldırıda hayatlarını kaybedenler için üzülüyorlar." dedi.

Başbakan Trudeau, Twitter hesabından cami olarak da kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin mesaj yayımladı.



Trudeau, yaptığı paylaşımda "Bu gece, Kanadalılar Quebec'teki bir camiye korkak saldırıda hayatlarını kaybedenler için üzülüyorlar. Düşüncelerimiz mağdurlarla ve aileleriyle birlikte" ifadelerine yer verdi.



Quebec Eyaleti Başbakanı Philippe Couillard da Twitter hesabından yaptığı duyuruda, eyalet genelindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.



Eyalet Başbakanı Philippe Couillard, "Quebec kategorik olarak bu barbarca şiddeti reddeder. Olayda hayatını kaybedenlerle yaralıların ailelerinin acılarını paylaşıyorum." ifadesini kullandı.



Quebec City Polis Sözcüsü Etienne Doyon, silahlı saldırganlardan ikisinin yakalandığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.



Quebec eyaletinin başkenti Quebec City'de aynı zamanda cami olarak da kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezine yatsı namazı kılındığı sırada 3 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.