Caminin altını kütüphaneye çevirdi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde muhtarlık yapan Fethi Tokaç, öğrencilerin boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendirmeleri için Merkez Camisi'nin altında mini kütüphane oluşturdu.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde muhtarlık yapan Fethi Tokaç, öğrencilerin boş vakitlerini kitap okuyarak geçirmelerini sağlamak amacıyla üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından edindiği kitaplarla Merkez Camisi'nin altına mini kütüphane kurdu.



Öğrencilerin boş vakitlerini kitap okuyarak geçirmelerine imkan sunan Tokaç, kütüphaneye koyduğu masa tenisiyle de onları spor yapmaya teşvik ediyor. Öğrenciler, derslerine çalışırken kütüphanedeki bilgisayarlardan da yararlanıyor.



Tokaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara rahat bir ortam hazırlamak için caminin altını kütüphaneye dönüştürdüklerini söyledi.



Ülkedeki 181 üniversiteye dilekçe yazarak kitap talebinde bulunduklarını anlatan Tokaç, şu değerlendirmede bulundu:



"Üniversitelerin birçoğu bizlere kitap yolladı. Ayrıca, vatandaşların, arkadaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın yardımlarıyla binlerce kitaba kavuştuk. Kurduğumuz kütüphanede çocuklarımız, öğrencilerimiz gelip araştırma ödevlerini internet üzerinden bilgisayarlarla yapıyorlar. Burada gençlerimiz boş vakitlerini değerlendirerek kitap okuyor, masa tenisi oynuyorlar, bilgisayarda ödevlerini yapıyorlar."