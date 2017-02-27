Camideki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde aynı camiye dördüncü kez giren zanlının yaptığı hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan Fatih Camisi'ndeki imam hatip odasından bir miktar para çalındı. Caminin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, buraya daha önce üç kez hırsızlık amacıyla giren zanlının, sadaka kutularını da açmaya çalıştığı tespit edildi.



Güvenlik kamerası kayıtlarında, motosikletle gelen zanlının, camideki sadaka kutusunu cep telefonunun ışığıyla incelemesi, burada para olmadığını gördükten sonra askıdaki elbiselerin ceplerine bakması görülüyor. Görüntülerde, caminin girişindeki sadaka kutusunda da birşey bulamayan zanlının, imam hatip odasının kapısını zorlayıp girmesi ve ardından camiden uzaklaşması görülüyor.