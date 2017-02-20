Camide imam, belediyede gönüllü kepçe operatörü

Siirt'in Eruh ilçesinde görevli imam Münir Tekin, İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında görevlendirmenin yapıldığı Eruh Belediyesinde de gönüllü kepçe operatörü olarak çalışıyor.

Siirt'in Eruh ilçesinde imamlık yapan Münir Tekin, namaz saatlerinin dışında İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Eruh Belediyesinde gönüllü kepçe operatörü olarak çalışıyor.



Eruh Çarşı Camisi'nde 4 yıldır imamlık görevini yürüten 41 yaşındaki Münir Tekin, boş vakitlerinde belediyede ikinci mesleği olan kepçe operatörlüğü yapıyor.



Tekin, yaptığı açıklamada, ilahiyat mezunu olarak 4 yıl önce imamlık sınavından geçtiğini ve Çarşı Camisi'nde göreve başladığını belirterek, imamlıktan önce iş makinesi operatörlüğü yaptığını söyledi.



İmamlık haricinde yaptığı operatörlük mesleğini çok sevdiğini dile getiren Tekin, belediyeye yeni gelen kepçe için operatör ihtiyacı olması nedeniyle KHK kapsamında Eruh Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Murtaza Dayanç'ın kendisine bu görevi teklif ettiğini kaydetti.



GENÇLERE EĞİTİM VERECEK



Namaz vakitleri dışında gönüllü olarak belediyeye ait kepçeyi kullanarak hizmet verdiğini aktaran Tekin, şöyle konuştu:



"Halkımıza yardımcı olmayı ve hizmet etmeyi çok seviyorum. Halka hizmet, Hakk'a hizmet anlayışı ile bu görevi gönüllü olarak yapıyorum. Beni operatör olarak çalıştığımı gören bazı vatandaşlar önce şaşırıyor, daha sonra çok memnun oluyor."



Müftü Haki Özgül'ün vasıtasıyla ilçede işsiz gençlere yönelik Halk Eğitim Merkezinde açılacak kursta eğitim vermeyi planladıklarını bildiren Tekin, işsizleri meslek sahibi yapmanın kendisi için mutluluk verici ve sevindirici olduğunu aktardı.



VATANDAŞLARIN TAKDİRİNİ TOPLADI



İlçede esnaf Remzi İlhan da camide imamlık yapan Tekin'in belediyede gönüllü çalışmasının takdire şayan olduğunu söyledi.



İlhan, "Belediyemizden ve imamızdan çok memnunuz. Tekin'e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Vatandaşlardan Bahattin Oğuz da Tekin'in hem imamlık hem de gönüllü olarak kepçe operatörlük görevinde bulunmasının topluma olumlu bir örnek teşvik ettiğini anlatarak, iki mesleğin bir arada yapılabildiğini dile getirdi.



Oğuz, "Camide gördüğümüz imamı kepçe operatörü olarak görünce önce şaşırdık, sonra halkımıza ve belediyemize yaptığı bu hizmetten dolayı kendisini tebrik ettik." dedi.



Cami imamına bu gönüllü katkısından dolayı teşekkür eden Belediye Başkan Vekili Dayanç da Eruh Belediyesi olarak vatandaşa hizmet yolunda yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını vurguladı. Dayanç, "Belediyemizin sloganı haline gelen, 'Daha mutlu ve huzurlu bir kent için el ele' anlayışıyla ilçemiz için hep birlikte bir şeyler yapma gayreti içerisinde olacağız." ifadesini kullandı.