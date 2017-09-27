Cami cemaatinden Arakan'a 382 bin liralık yardım

Çorum'daki camilerde Arakanlı Müslümanlar için başlatılan yardım kampanyasında 382 bin 97 lira para toplandı.

Ordu ve Budist milliyetçilerin saldırısı altındaki Arakan halkına ulaştırılmak üzere Çorum'daki camilerde düzenlenen yardım kampanyalarında 382 bin 97 lira toplandı.



İl Müftülüğü, Arakanlı Müslümanlara nakdi yardımda bulunmak amacıyla il genelindeki camilerde yardım kampanyası başlattı. Geçen hafta cuma namazından sonra başlatılan yardım kampanyasında vatandaşlar, Arakanlı Müslümanlar için bağışta bulundu.



Müftü Ahmet Akın, Arakanlı Müslümanlar için düzenlenen yardım kampanyasında cemaatin güzel bir yardımlaşma örneği sergilediğini söyledi.



Çorum halkının bu tür konularda duyarlı olduğunu ifade eden Akın, 186 bin 760 lirası kent merkezinden olmak üzere il genelindeki camilerden toplam 382 bin 97 lira toplandığını belirtti.



Vatandaşların yardımda bulunmaya devam ettiğini bildiren Akın, "Vatandaşlarımız gerek müftülüğümüz, gerekse camilerimize başvurarak Arakan'daki Müslüman kardeşlerimiz için yardım getirmeye devam ediyor. Katkıda bulunan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. İnşallah bu yardımlar, Müslüman kardeşlerimizin yarasını bir nebze olsun saracaktır." dedi.



Akın, toplanan yardımın, ilgili kurumlarca Arakan halkına gönderileceğini kaydetti.



