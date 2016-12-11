Cami avlusuna 2 günlük bebek bırakıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cami avlusunda yeni doğmuş erkek bebek bulundu.

Zeytinli Mahallesi Camisinin avlusundan ağlama sesi geldiğini duyan vatandaşlar, battaniyeye sarılı bir bebek buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.



İki gün önce doğduğu öğrenilen erkek bebek, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesine götürüldü.



Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis bebeği bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA