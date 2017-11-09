Cam filmleri KDK’ya taşındı

Araçlardaki cam filmi ile ilgili düzenlemeye çeşitli nedenlerle tepki gösteren vatandaşlar, yasağın kaldırılması talebiyle KDK'ya başvurdu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"nin yürürlüğe girmesinin ardından, yurt genelinde birçok vatandaş, araçlarındaki cam filmlerinin "ihtiyaç" olduğunu savunarak, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.



Cam filmi ile ilgili düzenlemeye çeşitli nedenlerle tepki gösteren araç sürücüleri, başvurularında genellikle bu uygulamanın "yazın güneşten korunmak" için ihtiyaç olduğunu belirtti.



Başvurularda, yazın sürücü ve yolcuları güneş ışınlarından koruması dolayısıyla cam filminin insan sağlığı için önemli olduğuna işaret edildi.



Bazı başvurularda, güneşte kalan aracın aşırı ısınmasını ve yıpranmasını engellemek, bazılarında ise "çevredeki kötü bakışlardan korunmak" için cam filmine ihtiyaç duyulduğu savunuldu.



KDK'ya Isparta'dan gelen bir başvuruda şunlar kaydedildi:



"Geçen yıl aracıma cam filmi yaptırdım. Uzun yolculuklar yaptığım için yazın güneşten korunmak amacıyla yıllardır düşündüğüm ancak yasak sebebiyle yaptıramadığım filmi, geçen yıl yasağın kalkmasıyla aracıma uyguladım ancak yeni düzenlemeyle yeniden yasaklandığı haberi beni şaşkına çevirdi. Şimdi ya trafik cezası uygulanacak ya da filmi yaptırmak için katlandığım maliyet kadar bir maliyete katlanarak söktürmek zorunda kalacağım. Bu uygulama sadece beni değil, binlerce, hatta milyonlarca vatandaşı mağdur edecek."



KDK'YA ÇOK SAYIDA BAŞVURU GELDİ



Öte yandan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurumsal Yönetiminin Geliştirilmesine Destek Projesi kapsamında bir otelde, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda cam filmi konusuna değindi.



Malkoç, burada yaptığı açıklamada, son günlerde ülke gündeminde olan cam filmi yasağına ilişkin çok sayıda başvuru aldıklarını söyledi.



Konunun ülke genelinde tartışıldığını dile getiren Malkoç, "Cam filmine ilişkin yönetmelik değişikliği şu anda çok tartışılan bir konu. Dünden beri kuruma müracaatlar geliyor. Biz bunu inceleyeceğiz, değerlendireceğiz. Karar verdiğimizde sadece müracaat edenleri alakadar etmeyecek, herkesi etkileyecek. Mahkeme kararları, o karar kimle ilgili verilmişse onunla alakalıdır ama bizim verdiğimiz kararların bir kısmı umuma şamildir, geneldir." diye konuştu.



Cam filmi yasağının kaldırılmasına yönelik başvuruların kuruma yeni gelmeye başladığını anlatan Malkoç, "İlgili denetçi arkadaş gidecek, inceleme yapılacak. Müracaatlar usulüne uygun mu, ona bakılacak. Müracaatlar usulüne uygunsa detaylı incelemeye geçilecek." ifadelerini kullandı.



