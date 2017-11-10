Cam filmine cezadan vazgeçildi
İçişleri Bakanı Soylu, cam filmi yasağına uymayan araçlara ceza kesilmesi hakkında, "Yaklaşık 8-10 günlük zaman zarfı içinde böyle bir uygulama yapmıyoruz. Trafik cezası bu konuda kesilmiyor. Ne zamana kadar? Standart belli olana kadar." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cam filmi yasağına uymayan araçlara ceza kesilmesi hakkında, "Yaklaşık 8-10 günlük zaman zarfı içinde böyle bir uygulama yapmıyoruz. Trafik cezası bu konuda kesilmiyor. Ne zamana kadar? Standart belli olana kadar. Cam filmi bugün tamamen yasak ama o yasak kalkıyor. Bir standart getirilecek." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu şunları söyledi:
"Cezaları 8-10 gündür tamamen kestik. Talimat verdim ben. Bir tane ceza kesilmeyecek bu konu aydınlığa kavuşana kadar. Yaklaşık 20 yıldır devam eden ama 4-5 yıllık serencamını burada anlatmaya çalıştığım bu cezalar kesilmeyecek diye talimat verdim."
Serdar Serdar - Evet işte bu hem böylelikle bayan sürğçüler rahat edicek hem küçük çocuğu olan aileler rahat edicek sırınırlı şartlarda ön cam hariç serbest oksun ki araç içinde adam para dolu cantasınıda rahat ca bıraka bilsin emniyet güçleri için de denetim de durdurup hem arama hemde GBT sorgulama yapa bilir ve en önemli emniyet araçlarında kaç polisimiz var yada kimi götürüyolar diye gazete medya fotoğraflayıp yaymasın çünkü bunlar genelde istihbarat ı foroğraflayım gülmana göstermek gibi bişey ben bu ülkemin liderlerine güveniyorum halkını madur etmiyçeklerşne de güveniyorum tşk sayın cumhur başkanım ve sayın Bakanımız suleyman soylu ya🇹🇷🇹🇷🇹🇷