Çalışanın hak ve hukukunu koruyacak güvenceli yapı kuracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, kıdem tazminatına ilişkin, "Çalışanın hak ve hukukunu koruyacak güçlü ve güvenceli yapı kuracağız." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, SGK Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Bakanlığın 2017 yılının sonuna kadar yapılacak eylem planı ile 2018 ve sonrasına ilişkin yol haritasının gündemlerinde olduğunu belirten Müezzinoğlu, en önemli başlıklarının ise istihdam olduğunu söyledi.



Yıl başından bu yana istihdamla mücadelede, çalışma hayatında milli seferberlik başlığı altında çok yoğun bir kampanya yaptıklarını hatırlatan Müezzinoğlu, kampanyanın beklediklerinden daha olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti. Müezzinoğlu, yıl sonuna kadar bu performansı güçlü şekilde devam ettirmeyi istediklerini de kaydetti.



Özel sektörde 1 milyon istihdam hedefine ulaştıklarını dile getiren Müezzinoğlu, bundan sonraki süreçte özel sektörde 1,5 milyon istihdam hedefini yakalayabilmeyi istediklerini aktardı.



Müezzinoğlu, kamu ve kamunun diğer alanlarının eklenmesi, artı istihdamla yıl sonunda 2 milyon rakamını yakalayacaklarını ve işsizlik oranlarını mutlaka tek haneli rakamlara indirmeyi başaracaklarını belirtti.



Bakan Müezzinoğlu, "Bu, bu senenin başarısı olur. Ama Türkiye'nin kısa ve orta vadeli hedefleri bir defa işsizlik oranlarını mutlaka ilk planda 7'lerin altına indirmek, sonra da 5'ler civarına taşıyabilmek. Bunun için de 2018 ve 2019'un eylem planlarını hazırlıyoruz. 2017, 2018, 2019 eylem planlarının ana istihdam başlığının içinde en önemli ana başlık genç istihdamına ayrıcalıklı bir başlık açmak." diye konuştu.



Genç işsizlerin büyük çoğunluğunun nitelikli ve eğitimli olduğuna dikkati çeken Müezzinoğlu, bu gençlerin hızlı şekilde eğitimiyle nitelikli hale getirilip çalışma hayatında nitelikli insan sayısını artırmayı hedeflediklerini anlattı.



Müezzinoğlu, "Şu anda yüzde 23'lerde olan genç işsizlik oranını yıl sonunda mutlaka yüzde 20'lerin altına indirmeyi istiyoruz. Ama ana hedefimiz de 2019'lara geldiğimizde mutlaka yüzde 15'lerin altına, Türkiye'nin işsizlik rakamlarına yakın bir rakama taşımayı hedefliyoruz. Bunun için yoğun destekleme, eylem ve teşvik programlarını inşallah önümüzdeki haftalarda kamuoyuyla paylaşacağız." şeklinde konuştu.



Kadın ve Güneydoğu'da kadın istihdamına da önem verdiklerinin altını çizen Müezzinoğlu, Güneydoğu'daki kadınının istihdamının kendi koşullarında, kendine özgü şartlarda olacağını, kadınların üretim yapmalarını sağlayacak teşvik ve eylem planları hazırlanacağını bildirdi.



Engelli ve dezavantajlı gruplar için de çalışmaları olacağını aktaran Müezzinoğlu, 50'nin altında çalışanı olan iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu olmadığı, buralara ise farklı destek ve teşvikler yapılacağı bilgisini verdi.



Bakan Müezzinoğlu, "Engelliyi mahallesindeki bakkalda, pastahanede, kıraathanede veya markette istihdam edecek küçük esnafımızın yanında istihdamını sağlamanın, özellikle engelli istihdamına çok büyük katkı sağlayacağını ümit ediyorum." dedi.



Müezzinoğlu, bu ay sonuna kadar eylem planı ile birlikte bu çalışmalara da son halinin verileceğini dile getirdi.



KIDEM TAZMİNATI



Kıdem tazminatına ilişkin ilkesel başlıklara değinen Müezzinoğlu, birinci önceliğin çalışanın hakkının korunması olduğunu söyledi.



Görünen tabloda çalışanın hakkının korunabilirliğinin yüzde 14, 15'lerde olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, mahkemeyle alan kişilerin de eklenmesiyle yüzde 20'yi geçmediğini, yüzde 80'lerin üzerinde mağduriyet bulunduğunu aktardı.



Müezzinoğlu, bir hakkın bu kadar mağduriyetinin olduğu bir tabloya duyarsız kalınmasının, 10 milyonlarla ifade edilen çalışanın mağduriyetine rıza göstermek olacağını, bunu da doğru bulmadığını söyledi.



Güvencenin de önemine değinen Müezzinoğlu, çalışanın haklarının iş verenin kasasında biriktiğini belirtti. Müezzinoğlu, iş verenin kasasında yıllarca biriken hakkın yüzde 80 hak mağduriyetine neden olduğunu, bu sebeple güvenceli bir yapının olacağını kaydetti.



Şeffaflığın da önemli olduğunun anlatan Müezzinoğlu, hak sahibinin hakkını ne şekilde, ne zaman kullanacağını, avantajlarının, dezavantajlarının ne olduğunu, bankadaki hesabını gördüğü gibi görmesi gerektiğini vurguladı.



Sistemin sürdürülebilirliğinin de altını çizen Bakan Müezzinoğlu, "Çalışanın hak ve hukukunu koruyacak güçlü ve güvenceli yapı kuracağız. Bu yapının sürdürülebilir olması, 20, 30 yıl sonra ne çalışana ne ülkeye hesaplanamayan bedeller ödetmeyecek bir sürdürülebilir yapı olsun. Bu çerçevede ana kolonları koyduk." ifadesini kullandı.



Müezzinoğlu, gelecek günlerde olgunlaştırma çalışmalarını tamamlamanın gayreti içinde olacaklarını belirterek, olgunlaşmış paketin netleştirilmesi halinde taraflarla paylaşılacağını, yüzde 70'lerin üzerindeki kabulün yakalanmasıyla parlamentoya götürüleceğini kaydetti.



"BİZİM ASGARİ 30 BİN İŞ YERİ HEKİMİNE İHTİYACIMIZ VAR"



Bir basın mensubunun, "'Kıdem tazminatında madem bütün taraflar memnun, biz de değiştirmeyebiliriz.' şeklinde cümleleriniz var. Böyle bir şey gündeme gelebilir mi?" sorusuna Müezzinoğlu, "Hayır, biz neticede, kamuoyuna olgunlaştırdığımız bir paketi götürdük, buna iş veren de işçiler de diğer hak kaybı olan çalışanlar da 'Biz mevcut halden memnunuz.' diyorlarsa bunu kendimiz için çıkarmıyoruz, çalışan, çalıştıran için çıkarıyoruz. Bütün kesimler bu anlamda, 'Yok mevcudun devamından yanayız' diyorlarsa o zaman alırız, bir kıyıya koyarız tekrar bir ihtiyaç olduğunda birileri getirmek istiyorsa getirir. Ama bu şu andaki gündem değil." yanıtını verdi.



"İş kazalarında hedef sıfır kampanyasını başlattınız ama zeytinlerle ilgili yasa tasarısının içinde bir madde var. İş güvenliğini sekteye uğratabileceği yönünde kaygılar dile getiriliyor. Niye böyle bir düzenleme gündeme geldi, sıkıntı yaratabilecek bir düzenleme mi?" sorusu üzerine Müezzinoğlu, şu yanıtı verdi:



"Hayır, yok. Şu anda bizim için ölümlü iş kazaları ve ağır yaralanma veya meslek hastalıklarına vesile olan süreçlerde alanımız tehlikeli ve çok tehlikeli iş alanları. 1 milyonun üzende iş yerimiz var az tehlikeli olarak. Az tehlikeli iş yerlerine yani pastahane, restoran, market, kıraathane... Bütün buralarda iş hekimliği ve iş sağlığı ve denetimleriyle 1 milyonun üzerindeki yerin sistematiğini kurgulamamız, bu kadar hekimimiz yok, iş sağlığı ve güvenliği sertifikalı uzmanımız yok. O zaman bizim riskli alanımız neresi? Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerleri. Bütün hedefimizi çok tehlikeli ve tehlikeli iş yerlerine fikse etmemiz lazım. O nedenle biz buraları 2020 yılına kadar erteledik ki biz diğer tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde sıfır hedefine yönelik projelerimizi, programlarımızı sağlıklı uygulayabilelim. İş yeri hekimliği mecburiyetlerini yakın takip edelim, zaman ayırmalarını ona göre planlayalım. Bizim asgari 30 bin iş yeri hekimine ihtiyacımız var."



Müezzinoğlu, tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerindeki zaafiyete göz yumamayacaklarını, risk alanlarını daha güçlü takip edebilmek, yapıyı güçlü şekillendirmek için yapılan bir erteleme olduğunu söyledi.



GERİYE DÖNÜK HAK KAYIPLARI KONUSU



Kıdem tazminatı düzenlemesine ilişkin, "Geriye dönük hak kayıpları konularını da içeren bir düzenleme içindesiniz yoksa bugünkü mevcut bir yıla karşılık bir aylık maaş denkliği üzerinden mi hareket ediyorsunuz?" sorusu üzerine Müezzinoğlu, mevcut yapıdan memnun olan hiç kimseye dokunmayacaklarını belirtti.



Müezzinoğlu, "Hak kaybı istemeyenler buyursunlar hak kaybının olmadığı mevcut yapıda devam edebilirler ama bundan sonraki sistemde ilk defa işe girecekler için yeni, şeffaf, güçlü, hakkaniyetli yeni sistemi analiz edecek ve ona göre karar verecek. Sabit ayağımızı herhangi bir değişmezde tutarsak biz değişim yapamayız. Şu anda yüzde 80 mağduriyetler, son 5 yılın mağduriyetleri değil. 12 Eylül öncesinin de mağduriyetleri, 12 Eylül sonrasının da mağduriyetleri... Yüzde 80-85 mağduriyetlerin olduğu bir yapıda ben sabit ayağımı hiç bir yere oynatmam diyerek bir çözüm gelmez." ifadelerini kullandı.



Devlet desteği oranının belirlenmesi konusundaki iddialara ilişkin başka bir soru üzerine ise Müezzinoğlu, bunların hepsinin bir iddia olduğunu söyledi.



GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA KADINLARA İŞ İMKANI



Güneydoğu Anadolu'da kadınlara iş imkanlarının sağlanması konusunda sorulan bir soru üzerine Müezzinoğlu, bu konuda 4-5 başlık olduğunu, konular henüz netleşmediği için detaylarına girmek istemediğini ama Güneydoğu'daki kadınların üretim yapabilecekleri, gelir sağlayabilecekleri veya istihdam olabilecekleri üç başlık üzerinde durduklarını aktardı.



Bakan Müezzinoğlu, KİT temel ücret gruplarının hala belirlenmemesi konusunda da açıklama yaparak, konunun şu anda Ekonomi Koordinasyon Kurulunda (EKK) görüşülmeye devam ettiğini ifade etti.



BÜYÜKANNE MAAŞI DEĞRLENDİRMESİ EYLÜL, EKİM'DE



"Büyükanne maaş alanı genişletilecek mi, taşeron işçilerle ilgili bir çalışmanız var mı?" sorularını da cevaplayan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:



"Büyükanne Projesi, mart ayında başladı. Biz pilot uygulamanın eylül-ekim ayında değerlendirmesini yapacağız. Bunu bir pilot uygulamadan hükümet uygulamasına veya Bakanlığın farklı boyutlarıyla uygulaması için verileri ve verimliliği iyi analiz etmemiz lazım. Bu nedenle bu konuda eylül-ekim ayından önce herhangi bir cümle söylemem söz konusu değil. Kamuoyunda çok rağbet gören bir proje oldu. Uygulamada bize veriler nasıl dönecek? Bizim birinci önceliğimiz bir defa annenin istihdamda kalması, bir maaştan düşmesin, iki istihdamdan kopmasın, üç çocuk güvenli ellerde olsun, anne kendisini huzurlu hissetsin. Neticede anneanne ve büyükanne de huzurlu ve mutlu bir şekilde torununa bakabilsin."



Müezzinoğlu, taşeronlar konusunda ise hükümetin henüz bir çalışma platformuna girmediğini vurguladı.



"İşçi atıldığı gün yeni bir tazminat alabilecek mi, yoksa belli bir süreye kadar bu sarkacak mı, bu konuda bir güvence veriliyor mu?" sorusu üzerine Müezzinoğlu, işçilerin bir yılı doldurmadan hiçbir hak sahibi olmadığını, yaklaşık 13 milyon çalışanın, 17 milyon işe giriş-çıkış olduğunu söyledi.



Bakan Müezzinoğlu, 4 milyon 845 bin gencin istihdamda olduğunu, 1 milyon 127 bin gencin de işsiz olduğunu belirterek, işsiz gençlerin bir kısmını girişimci yapmak istediklerini, diğer kısmını da nitelikli olabileceği her türlü desteği vererek iş sahibi olmalarını sağlamaya çalışacaklarını ifade etti.



Müezzinoğlu, emeklilerin maaşlarını bayramdan önce alacaklarını da sözlerine ekledi.