Çalışanı intihar eden reklam devinin başkanı istifa etti

Japon reklam ajansı Dentsu'nun başkanı, yüzlerce saat fazla mesai yapan çalışanın intiharından sonra istifa etti.

Japonya'nın önde gelen reklam ajansı Dentsu'nun başkanı, yüzlerce saat fazla mesai yapan çalışanın intihar etmesi karşısında istifa kararı aldı.



BBC'de yer alan habere göre, reklam şirketleri grubu Dentsu'nun Başkanı Tadaşi Işii, Aralık 2015'te intihar eden kadın çalışanla ilgili olarak aldığı istifa kararını ocak ayında yönetim kuruluna sunacağını açıkladı.



Şirketin 2011'den bu yana başkanlığını yapan Işii, "Böyle bir şeyin yaşanmasına asla izin verilmemeliydi." ifadesini kullandı.



Annesine "Neden bazı şeyler bu kadar zor olmak zorunda" yazılı not bırakarak intihar eden 24 yaşındaki Matsuri Takahaşi'nin, 8 ay çalıştığı Dentsu'da her ay fazladan 100 saat mesaiye kaldığı belirtildi.



Japon hükümeti, gece gündüz çalıştığı ve çoğunlukla evine sabaha karşı 5'te gittiği belirtilen Takahaşi'nin intiharına aşırı çalışmanın yol açtığı yönünde kanaat bildirmişti.



Takahaşi'nin intiharından bir ay önce iş güvenliği uzmanları tarafından denetime tabi tutulan Dentsu, çalışanların fazla mesai saatlerinin azaltılması yönünde uyarılmıştı.



Şirket de söz konusu durumun önüne geçmek için genel merkez binasının ışıklarını gece 22.00'dan sonra kapatma yoluna gitmişti. Buna rağmen şirket, hala 100'den fazla çalışanının her ay 80 saat fazla mesai yaptığını açıklanmıştı.



Aşırı yorgunluğa bağlı olarak ölümlerin sıklıkla yaşandığı Japonya'da, bu durumu anlatmak için kullanılan "karoşi" kelimesi literatüre "karoşi sendromu" olarak geçti.



Resmi rakamlara göre, ülkede her yıl 2 bin kişinin çok çalışmaya bağlı stresle başa çıkamayıp intihar ettiği kaydediliyor.