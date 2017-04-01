Çalıntı 3 tablo müzeye teslim edildi

Başkent polisi, 2005-2007 yıllarında Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nden çalınan tablolardan 3'üne ulaşarak, eserleri müzeye teslim etti.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nden 2005-2007 yıllarında çalınan eserlere ilişkin soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüpheli C.B'nin elinde müzeden çalınan 3 tablonun olduğu belirlendi.



C.B. ile 29 Mart'ta irtibata geçen polis, şüphelinin çalıntı 3 tabloyu rızasıyla teslim etmesini sağladı.



Resim ve Heykel Müze Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü görevlilerince üzerinde gerekli incelemeler yapılan tablolar, müzeye teslim edildi.



Bilgisine başvurulan C.B, serbest bırakıldı.



İKİ OPERASYONDA 60 TABLO ELE GEÇİRİLMİŞTİ



Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, bir suç örgütünün Ankara Resim ve Heykel Müze Müdürlüğünden 2005-2007 yıllarında çaldıkları tarihi ve sanatsal değeri bulunan çok sayıda tabloyu İstanbul’da irtibatlı oldukları kişiler aracılığıyla piyasaya sürdüklerini tespit etmişti.



5 Aralık 2013 ve 7 Kasım 2014'te düzenlenen iki ayrı operasyonda, müzeden çalınan 60 tablo ele geçirilirken, 18 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Tablolardan 33’ünün piyasa değerinin 12 milyon 767 bin lira olduğu tespit edilmişti.



