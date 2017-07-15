Çalındığı iddia edilen kamyonet sulama kanalında bulundu

Adana'da çalındığı iddia edilen kamyonet sulama kanalında bulundu.

İsa Deran, 01 PD 952 plakalı kamyonetini park ettiği yerde bulamayınca aracının çalındığı gerekçesiyle Hürriyet Polis Merkezi'ne başvurdu.



Bölgede araştırma yapan ekipler, kamyonetin merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşlerine ait sulama kanalında olduğunu tespit etti.



Sualtı polisi, akıntıyla bir köprünün ayaklarına takılan aracın içinde kimse olup olmadığına yönelik inceleme yaptı.



Kamyonet daha sonra kanaldan çıkarıldı.