Çalımbay'dan, Eto'o açıklaması

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o'nun açıklamalarını "kriz" olarak yorumladı.

Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl mükemmel bir sezon geçirdiklerini, ligi kimsenin beklemediği şekilde beşinci sırada bitirdiklerini söyledi.



Takımının bu yıl da ne olursa olsun ligi çok iyi bir yerde bitireceğini vurgulayan Çalımbay, buna yürekten inandığını, başarmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.



Milli maç arasını çok iyi değerlendirdiklerini anlatan Çalımbay, sorunların bu arada çözülmesini beklerken, takım kaptanları Eto'o'nun açıklamalarının takım için iyi olmadığına dikkati çekti.



"Özel sorunlarla uğraşmak istemiyorum. Hele hele böyle futbolun dışında sorunlarla uğraşmak istemiyorum. Lige yoğunlaşmak ve başarılı olmak istiyorum." diyen Çalımbay, bazı eksikleri olduğunu, ancak bunları tamamlayacaklarını anlattı.



Rıza Çalımbay, her şeyden önce bu krizi çözmeleri gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Burada göreve başlamadan önce büyük bir krizle karşı karşıyaydım. Şu anda da aynı krizle karşı karşıyayız. Geldiğimde yine Eto'o'nun problemi vardı, transferi vardı. Eto'o kadro dışı kalmıştı. Devre arası oldu yine Eto'o'nun transfer krizleri vardı. O da öyle böyle sıkıntılı şekilde halloldu. Sonra tekrar sezon sonu yine Eto'o'nun problemleri var. Bu, takıma, taraftara, yönetime, Eto'o'ya zarar veriyor. Herkese zarar veriyor. Bu olayın bir an önce çözülmesi gerekiyor. Galatasaray maçından önce bu sorunlarla karşı karşıya kalmak istemiyorum. Benim zaten takımda uğraştığım, sıkıntı yaşadığım bir sürü şeyler var. Onları kamuoyuna aktarmadan yolumuza devam ediyoruz. Onun için bu olayların da bir an önce bitmesi gerekiyor. Bitmesi gerekiyor ki ligimize, maçlarımıza dönelim. Çünkü, burada başarılı olmak istiyorum. Geçen sene ne yaptıysak aynısını yapmak istiyorum. Huzur içinde, sorunsuz şekilde çalışmak istiyorum. Saha içindeki sorunlarla uğraşırım ama saha dışındaki olayların da bu boyuta gelmemesi gerekiyor. Bunun takıma yansımaması gerekiyor."



"SORUNLU KAPTANIN FAYDASI FAZLA OLMAZ"



Basında hep Eto'o'nun problemleri ve açıklamalarının yazıldığını anlatan Çalımbay, Eto'o'nun yaptığı açıklamalarda kendisine değer verilmediğini söylediğini, oysa ona en güzel şekilde değer verdiklerini aktardı.



Eto'o'nun memnun olduğunu, antrenmanlarını gayet iyi yaptığını, maçlarda da iyi oynadığını vurgulayan Çalımbay, "Kafasındaki sorunlarla maç oynayan takım kaptanının bize faydası fazla olmaz. Şu anda arkadaşımız kafasındaki sorunlarla uğraşıyor. Kendine göre sorunları vardır. Eto'o'nun bu sorunları çözmesi gerekiyor. Bizim bütün oyunculara ihtiyacımız var." diye konuştu.



Eto'o ile ilgili sorunu çözecek olanın yönetim olduğunun aktaran Çalımbay, Galatasaray maçını konuşmaları gerekirken bu sorunlarla uğraştıklarını bildirdi.



Bu seneki en büyük düşüncesinin transfer sezonunun bitmesi olduğunu anlatan Çalımbay, "Bu sayede herkes işine bakabilir, havaya girebilir. Bu sorunları iki gün içinde çözemezsek, lig boyunca devam edecek bir sorun." dedi.



Çalımbay, yönetime güvendiğini, Eto'o'nun da duyarlı olacağını, bu sayede olayın tatlıya bağlanacağına inandığını dile getirdi.



"SAMİR NASRİ İKİ GÜNDÜR ANTRENMANA ÇIKMADI"



Yeni transferlerden William Vainqueur ile Jeremy Menez'in henüz oynamaya hazır olmadıklarını, Samir Nasri'nin ise iki gündür antrenmana çıkmadığını belirten Çalımbay, şöyle devam etti:



"Galatasaray karşısında Samir Nasri'nin oynayıp oynamayacağı belli değil. Johan Djourou ile Samir Nasri'yi Evkur Yeni Malatyaspor karşısında mecburen oynatmak zorunda kaldık."



"ETO'O'NUN MUKAVELESİ DEVAM EDİYOR"



Eto'o'nun kadro dışı kalıp kalmayacağı yönündeki soru üzerine Çalımbay, kadro dışı olayının olup olmayacağını bilmediğini, bunun Eto'o ile yönetimin görüşmesinin ardından ortaya çıkacağını bildirdi.



Çalımbay, futbolcusuyla sürekli görüştüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunlar 2-3 haftadır süren bir problem. Takım için bazı radikal kararlar verilmesi gerekiyor. Kendi üzerime düşen radikal kararları alacağım. Kimseye taviz vermeyeceğiz. Herkes işine bakacak. Herkes takım için mücadele edecek, aldığı paranın hakkını verecek. Kulüp herkesin hakkını veriyor. Zaten Eto'o'nun mukavelesi devam ediyor. Tek şey Eto'o'nun yönetimle görüşüp, bütünüyle sahada olması gerekiyor. Çünkü buna ihtiyacımız var. Eto'o antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Ama dünkü açıklamalar tabii ki biraz sert olduğu için mecburen bir açıklama yapmamız gerekiyordu. Eto'o antrenmanlarına devam etmesi ve sorunlarını halletmesi durumunda Galatasaray maçında sahada yer alacak."



"TAKIMIN DENGESİ BOZULDU"



Samir Nasri transferinin takım içindeki dengeyi bozup bozmadığı yönündeki soru üzerine Çalımbay, şöyle konuştu:



"Tabii ki takım içindeki dengeler bozuldu. Bu bir gerçek. Birisi yüksek birisi... Ama herkesin bir değeri vardır. Ama bazı dengeleri de oturtmak gerekiyor. Nasri'yi alıyorsunuz. Eto'o'da buraya geldiğinde çok büyük bir şeyle geldi. Fiyatlarda bir dengesizlik var. Galatasaray maçında mutlaka üç puanla ayrılmamız gerekiyor, takımıma yürekten inanıyorum."



"MENEZ'İN 2-3 HAZIRLIK MAÇI OYNAMASI LAZIM"



Jeremy Menez'in sahaya ne zaman çıkıp çıkmayacağının futbolcuya bağlı olduğunu anlatan Çalımbay, oyuncusunun hazırlık döneminde sakat olmasının sıkıntıya neden olduğunu kaydetti.



Çalımbay, Menez'in en az 2-3 hazırlık maçında 90 dakika oynaması gerektiğine dikkati çekerek, "Türkiye ligi kolay bir lig değil. Burada mücadele etmezsen, kendini vermezsen çok zor. Bizim de sahada her şeyini ortaya koyacak oyunculara ihtiyacımız var. Bunun için de oyuncuların kafa ve fizik olarak çok iyi durumda olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.