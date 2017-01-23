Çalımbay, Antalyaspor'u ayağa kaldırdı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 yenerek 5. sıraya yükselen Antalyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yakaladığı çıkışla dikkati çekiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 yenerek 5. sıraya yükselen Antalyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yakaladığı çıkışla dikkati çekiyor.



Süper Lig'de sezona Portekizli teknik adam Jose Manuel Ferreira de Morais yönetiminde başlayan Akdeniz temsilcisi, ilk 6 haftada 4 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.



Ligin 6. haftasında 3-1 kaybedilen Galatasaray maçından sonra Morais ile yollar ayrılırken, yerine Rıza Çalımbay göreve getirildi.



Sezona Kasımpaşa'da başlayan ve takımıyla ilk 3 haftada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Çalımbay, İstanbul temsilcisindeki görevinden ayrıldıktan yaklaşık 1 ay sonra Antalyaspor'un başına geçti.

DÜŞME HATTINDAN İLK 5'E



Rıza Çalımbay, Süper Lig'de puan cetvelinde son sırada aldığı Antalyaspor'u 12 maçta 5. sıraya çıkardı.

HÜCUM VE SAVUNMADA PERFORMANS YÜKSELDİ



Antalyaspor, Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğünde hem hücum hem de savunma performansını artırdı.



Sezonun ilk 6 haftasında 5 gol atıp 11 gol yiyen kırmızı-beyazlı ekip, -6 averajla ligin en kötü performansını sergileyen takım oldu. İlk 6 karşılaşmada maç başına ortalama 0,83 gol atan Antalya temsilcisi, kalesinde maç başına ortalama 1,83 gol yedi.