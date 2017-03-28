Çakal Carlos'a ömür boyu hapis cezası

"Çakal Carlos" lakabıyla bilinen Venezuelalı İlich Ramirez Sanchez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Paris Ağır Ceza Mahkemesinden yapılan açıklamada, "Çakal Carlos" lakabıyla bilinen Venezuelalı İlich Ramirez Sanchez'in 1974 yılında Paris'te bir mağazaya düzenlediği saldırıya ilişkin ömür boyu hapse mahkum olduğu bildirildi.



Saldırıyla ilgili davada 3 Mart'ta başlayan duruşmalar dün tamamlanmıştı. Duruşmalarda Sanchez'in avukatı Francis Vuillemin, müvekkillinin daha önce de iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatarak, davanın sonucunun pratikte bir şey değiştirmeyeceğini söylemişti.



Sanchez'in 1974 yılında "Drugstore Publicis" adlı mağazaya el bombasıyla düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı.



Uzun süre arandıktan sonra 1994'te Sudan'da yakalanan "Çakal Carlos", 1975'te Paris'te 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılandığı başka bir davada ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.



Sanchez, 2011 yılında da 1982-1983 yıllarında Fransa'da 11 kişinin ölümüne ve 140'tan fazla kişinin yaralanmasına neden olan 4 saldırıyı azmettirmekten suçlu bulunarak bir ömür boyu hapis cezası daha almıştı.