Nurullah Cahan, “Kudüs’e Yönelik Girişim Bir Çatışma Planıdır”

Amerika'nın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına yönelik hazırlık içerisinde olduğu iddiası tüm dünyada ciddi bir rahatsızlığa neden oldu.

Yaşanan gelişmelere tepkili olduklarını söyleyen Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah Cahan konuyla ilgili açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönünde niyeti olduğuna dair gündeme gelen haberlere ilişkin eleştiride bulunan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Filistin namusumuzdur. Kimse ilk kıblemizi böylesi hukuksuz bir şekilde İsrail’in başkenti olarak ilan edemez. Ülkemizin ve İslam dünyasının bu konudaki tavrı nettir” diyerek duyarlılıklarını ifade etti.

Kudüs’ün Ortadoğu’daki barış ve huzur ortamı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu belirten Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Bu kadim şehir, 3 semavi din için kıymetli bir yer. Buradaki hassasiyetin farkında olunmasına rağmen, böylesi bir adımın atılması ancak bir yıkım çalışması olur. Bölgedeki dengeler üzerinde tasarruf sahibi olmak, dünyaya yön vermek isteyen güçlerin bizler için kırmızı çizgi olan dini kutsalımız Kudüs'ü emellerine alet etmek istemelerini kınıyoruz. Kudüs Ortadoğu barışının en temel meselesidir. Ve bu meseleyi böylesi bir hale getirmenin sonucu istedikleri gibi olmayacak” açıklamalarında bulundu.

Türkiye’nin tavrının net olduğunu, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden hukuksuz tavra karşı İslam Devletleri ile ortak bir şekilde hareket edileceğini vurguladı. Kudüs üzerinde herhangi bir statü değişiminin yapılamayacağının altını çizen Cahan, böyle bir çabanın tüm Müslüman halkları tahrik edeceğini dile getirdi. Filistin halkının her zaman yanında olduklarını ifade eden Cahan şöyle devam etti: “Kimliğimizin gereği olarak, devlet olarak bu konuda çalışmalar başlatıldı. Bu bir kaos planıdır. Ve yalnızca Müslüman devletler değil, tüm dünya kararın karşısındadır. Dünyanın tepki gösterdiği böylesi bir duruma izin verilmeyeceğini, her gün hak ihlali gerçekleşen bölgede böylesi bir değişikliğin karşısında durulacağını ve her zaman Filistin’in yanında olduğumuzu söylemek isteriz.”

Kaynak: Ajanshaber