Çağlar Söyüncü, Freiburg'dan ayrılmayı düşünmüyor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Freiburg'da forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü, takımında kalacağını açıkladı.

Çağlar Söyüncü, Kicker dergisinde yer alan haberde, Freiburg'dan ayrılmayı düşünmediğini belirterek, "Doğru yerde olduğumu hissediyorum ve yaz aylarında transfer olmayı düşünmüyorum." ifadesini kullandı.



Genç futbolcu, teknik direktör Christian Streich ve tüm teknik kadro tarafından kendisine verilen destekten dolayı minnettar olduğunu kaydetti.



Kulübün yönetim kurulu üyesi Joachen Saier de 20 yaşındaki futbolcuyu başka kulübe vermek istemediklerini vurgulayarak, "Çağlar Söyüncü'nün üzerinde fiyat etiketi yok." yorumunu yaptı.



Saier, kulübün Çağlar Söyüncü ile yola devem etmek istediğini ve genç futbolcuyu bu yaz kesinlikle satmayacaklarını belirtti.