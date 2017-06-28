Çağla ve İpek tur atladı

Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu, Wimbledon Turnuvası elemelerinde rakiplerini yenerek ikinci tura yükseldi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın elemelerinde rakiplerini mağlup eden Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu, ikinci tura çıktı.



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının 3. gününde, milli tenisçilerin dün yağmur nedeniyle yarıda kalan tek kadınlar elemeleri ilk tur karşılaşmaları tamamlandı.



Çağla Büyükakçay, ev sahibi ülkeden Harriet Dart karşısında final setinde 4-4 eşitlik bulunduğu sırada ertelenen maçtan galip ayrılmayı başardı. Milli tenisçi, karşılaşmayı 4-6, 6-3 ve 9-7'lik setlerle 2-1 kazanarak elemelerde ikinci tura yükseldi.



İpek Soylu ise Yunan Valentini Grammatikopoulou'ya karşı ilk sette 4-3 öne geçtiği sırada yarıda kalan mücadeleyi 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak adını elemelerin ikinci turuna yazdırdı.



