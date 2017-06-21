Çadır kentte bayrama hazırlık

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki çadır kentte yaşayan Suriyeliler, bayram öncesi hazırlıklara başladı.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Suriyeliler, evlerindeki gibi olmazsa da yaşadıkları çadırlarda bayramı en iyi şekilde kutlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.



30 bin kişinin ağırlandığı Süleyman Şah Konaklama Tesisleri'nde barınan Suriyeliler, Ramazan Bayramı öncesi çadırlarında ve mescitlerde temizlik çalışmaları yapıyor, berberde traş oluyor, çadır kentteki marketlerden alışverişlerini yaparak hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.



Çadır kentte berberlik yapan Suriyeli Mahmut Hammut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın yaklaşmasıyla işlerinde bir artış yaşandığını söyledi.



Özellikle gençlerin ve çocukların traş olabilmek için sırada beklediklerini aktaran Hammut, "İnsanlar bayram için hazırlıklarını yapmaya başladı. Bu kapsamda eski işimize oranla büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Daha çok çalışmamıza rağmen bundan rahatsız olmuyoruz. Bize bu imkanları sağlayan Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Tüm İslam aleminin ve Türk halkının da bayramını kutluyorum." diye konuştu.