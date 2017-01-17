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Çadır kentlerdeki Suriyelilerin çetin kış şartlarıyla mücadelesi

Çadır kentlerdeki Suriyelilerin çetin kış şartlarıyla mücadelesi

Suriye'nin İdlib kentinin batısında yer alan Hırbet el-Coz çadır kentinde kış aylarının sert geçmesi yaşamı daha da zorlaştırdı.
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Gündem 17 Ocak 2017 - 13:53

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