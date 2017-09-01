Çadır kentlerdeki sığınmacılar bayrama hüzünlü girdi

Kahramanmaraş ile Şanlıurfa'da çadır kentlerde kalan Suriyeli ve Iraklı sığınmacılar Kurban Bayramı'na hüzünlü girdi.

Kahramanmaraş ile Şanlıurfa'da çadır kentlerde kalan Suriyeli ve Iraklı sığınmacılar Kurban Bayramı'na hüzünlü girdi.



Kahramanmaraş'taki Geçici Barınma Merkezinde kalan 23 bin 900 Suriyeli ve Iraklı sığınmacı bayram namazını ülkelerinden uzakta kılmanın burukluğunu yaşadı.



Barınma Merkezinin meydanında toplanan Suriyeli ve Iraklı sığınmacılar kılınan namazın ardından birlik ve beraberlik konulu hutbeyi dinleyip ülkelerinde yaşanan çatışmaların bir an evvel sona ermesi için dua etti.



Bayram namazını sığınmacılarla Barınma Merkezinde kılan Dulkadiroğlu Kaymakamı ve Barınma Merkezi sorumlusu Mehmet Türköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramını kutlamanın sevinci içerisinde olduklarını ama Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların bayramını kendi ülkelerinde karşılamamalarının hüznünü yaşadıklarını söyledi.



Suriyeli ve Iraklı sığınmacılara Ensar olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Türköz, şunları kaydetti:



"Kampımızda kalan tüm misafirlerimizin ihtiyaçlarını AFAD Başkanlığının bize verdiği imkanlar doğrultusunda Kahramanmaraş Valiliğinin gözetiminde kampta kalan tüm misafirlerimizin huzurlu ve sağlıklı yaşamlarını devam ettirebilmeleri için elimizden gelini yapıyoruz. Üzüntülüyüz, inşallah bir sonraki bayramı bu misafirlerimiz bayram namazını kendi doğdukları topraklarda kılarlar. O günlerde yakın diye düşünüyorum."



Geçici Barınma Merkezi ikinci mahalle muhtarı İsmail Eğriç, Suriyeli ve Iraklı sığınmacılara Türkiye'de misafir eden Türk hükümetine ve yetkililerini teşekkür ettiği dile getirdi.



Geçici Barınma Merkezi altıncı mahalle muhtarı İmat Erret, Türkiye'de çok iyi şartlarda yaşadıklarını, bir sonraki bayram namazını ülkelerinde kılmak istediklerini ifade etti.



ŞANLIURFA



Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Kurban Bayramı namazını yaşadıkları çadır kentle kıldı.



Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah Konaklama Tesisleri'nde kalan Suriyeliler, ülkelerinden uzakta bir bayram namazını daha kılmanın hüznünü yaşadı.



Çadır kentte görevlilerin kendileri için oluşturduğu boş alanda saf tutan Suriyeliler, hutbenin ardından ülkelerindeki ve İslam ülkelerindeki olayların bitmesi için dua etti.



Namazın ardından Suriyeliler ve çadır kent yetkilileri bayramlaştı.



Suriyeli Ahmet Serdi, yaklaşık 4 yıl önce Suriye'nin Halep kentinde yaşanan çatışmalardan kaçarak ailesiyle Türkiye'ye sığındığını söyledi.



Bayrama buruk girdiklerini anlatan Serdi, ülkesindeki savaşın bitmesini dileyerek tüm Müslüman alemin bayramını kutladı.