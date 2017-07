C vitamini bakımından zengin

Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan doktora projesi kapsamında Anzer balının C vitamini açısından zengin olduğu belirlendi.

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Uygulamalı Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Sorkun, Anzer Balı Kooperatif binasında düzenlediği basın toplantısında, Hacettepe Üniversitesi olarak bugüne kadar Anzer balı ile ilgili 4 proje bitirdiklerini söyledi.



Bunlardan birisinin doktora projesi olduğunu ifade eden Sorkun, "Yaptığımız doktora projesinde Anzer balının C vitamini bakımından çok zengin olduğu sonucuna varıldı. Onun dışında flora değişikliği ve bitki yoğunluğunda değişiklikler var mı? Bu konuda ekip arkadaşlarımla bir çalışma yaptık. Aradığımız bitkilerin tamamını bulduk. Onları kendi yöntemlerimizle Ankara'ya ulaştırarak çalışmalarımızda kullanacağız." dedi.



"HER YIL GELEN BALLARI TİTİZ BİR ŞEKİLDE İNCELİYORUZ"



Sorkun, Anzer Yaylası'nda 3 tarım kooperatifi olduğunu da vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Hacettepe Üniversitesi olarak döner sermayesi işletmesi kapsamında her yıl gelen balları ekip arkadaşlarımızla titiz bir şekilde inceliyoruz. Anzer'de bulunmayan bitki polenleri bu balın içinde varsa ve hijyen kurallarına göre üretim yapılmamışsa bunları kooperatiflere raporluyoruz. Kooperatifler de ballarını bu şekilde pazarlıyorlar. Kooperatif dışında Anzer balı mı diye gelen hiç bir balın analizini laboratuvarımıza kabul edemiyoruz. Anzer balı Türkiye'nin en popüler ballarından birisi. O bakımdan herkes balının Anzer balına benzeyip benzemediğini merak ediyor."



Prof. Dr. Sorkun, ayrıca balda polen analizinin yanında başka bir analiz daha yapacaklarını sözlerine ekledi.



Anzer Balı Kooperatifi Başkanı Osman Civelek ise havaların güzel gitmesi ile üreticilerin güzel bir sezon geçirdiğini ifade ederek, "15 gün sonra bal sağımı yapacağız. Sezon sonu ballar bize geldikten sonra Hacettepe Üniversitesi'ne göndereceğiz. Tahlil sonucu gelen ballarımızı ambalajlayarak tüketicilerimize sunacağız." diye konuştu.



Bu yıl bal fiyatlarında değişikler yapmadıklarına da işaret eden Civelek, Anzer balının 1 kilogramını 900 lira, 500 gramını 470 lira, 250 gramını ise 250 lira olarak belirlediklerini sözlerine ekledi.