'ByLock'u inkar eden FETÖ'cülerden şaşırtıcı ifadeler

FETÖ'nün gizli mesajlaşma programı "ByLock"u kullanan ve telefonlarında bu program tespit edilen zanlıların mahkemelerde yaptığı "inkar" savunmaları şaşırttı.

İzmir, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Samsun, Kütahya, Uşak, Muğla ve İstanbul gibi şehirlerde "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan örgüt mensubu bazı sanıklar, telefonlarında "ByLock" yüklü olduğu tespit edilmesine rağmen bunu inkar ederken, kimileri de emniyet ve savcılıkta uygulamayı kullandıklarını kabul edip mahkemede reddetti.



FETÖ sanıklarının telefonlarında "ByLock" yüklü olduğu belirlenmesine karşın çeşitli bahaneler üreterek bunu reddetmeleri ve "komik" ifadeler kullanmaları örgütün "ikiyüzlü" politikası olarak yorumlandı.



BYLOCK'U UYUŞTURUCU SANMIŞ



Sanıkların, örgütün şifreli mesajlaşma programına ilişkin mahkemede verdikleri ilginç ve şaşırtıcı savunmaları ise şöyle oluştu:



Samsun'da, yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan sanık Ercan Ç, ByLock kullanmadığını iddia ederek, "ByLock'u, emniyete çağrıldığımda duydum. İlk başta uyuşturucu madde zannettim." dedi.



'15 TEMMUZ'DAN SONRA HABERDAR OLDUM'



İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 270 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan eski TCG Bodrum gemisi kaptanı binbaşı Tolga Doğan, telefonunda ByLock tespit edilmesine ilişkin, "ByLock'u hayatımda hiç kullanmadım. Nereden çıktıysa çıktı bilmiyorum. Böyle bir program olduğunu 15 Temmuz'dan sonra haberlerden öğrendim." dedi.



'TEKNOLOJİ ÖZÜRLÜ' AMA BYLOCK KULLANICISI ÇIKTI



Kütahya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan, kullandığı iki cep telefonunda da programı kullandığı belirlen H.Y, "Teknolojiyle aram yoktur ve teknoloji özürlüyüm. ByLock nedir bilmiyorum. Telefonuma da böyle bir şey yüklemedim." ifadelerini kullandı.



HEYECANDAN KULLANDIĞINI KABUL ETMİŞ



Çankırı'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan 32'si tutuklu 46 sanıktan Hüseyin Kambur, uzun süredir tutuklu bulunduğunu, örgütün gizli yazışma programı "ByLock"u hiç kullanmadığını ileri sürmesi üzerine, mahkeme başkanının, emniyet ve savcılıktaki ifadesinde ByLock kullandığını kabul ettiğini hatırlatmasıyla Kambur, savcılıkta çok heyecanlandığını ve neyi imzaladığını hatırlamadığını iddia etti.



'11 YAŞINDAKİ KIZIM DERSHANEYE GİDİYOR, BAŞKASI YÜKLEMİŞ OLABİLİR'



Uşak Üniversitesinde örgütün yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan akademisyen, emniyetteki ifadesinde örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"un kurulu olduğu telefonu 11 yaşındaki kızının kullandığını ileri sürdü.



"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanan Doç. Dr. Y.K'nin "ByLock olduğu iddia edilen telefonu ben kullanmıyorum, 11 yaşındaki kızım kullanıyor. Kızım dershaneye gidiyor belki orada başkası yüklemiş olabilir." dediği ortaya çıktı.



'BYLOCK FİLM VE UYGULAMALARDA UZANTILI OLARAK İNMİŞ OLABİLİR'



İstanbul Üniversitesine yönelik, aralarında profesörlerin de bulunduğu 13'ü tutuklu 45 akademisyenin yargılandığı davanın ilk duruşmasında ifade veren tutuklu öğretim görevlisi Halim Taşkaya da kendisine telefonundan "ByLock" kırıntılarının bulunduğunun söylendiğini ifade ederek, "Ben 'ByLock'u kurmadım, yüklenmesine izin vermedim ve bu programla kimseyle görüşmedim. Film ve uygulamalarda uzantılı olarak inmiş olabilir." diye beyanda bulundu.



'BYLOCK'A "INSTAGRAM" SAVUNMASI



Kayseri'de ise silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla ayrı ayrı dava açılan 20 eski polisten tutuklu Ö.O. fotoğrafçılığa merakı olduğunu iddia ederek, "Instagram'da 5 bin takipçim var. Bu kişilerle yazışmak için ByLock yükledim. Birkaç ay sonra da telefondan kaldırdım." dedi.