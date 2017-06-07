Kayseri'deki "ByLock"çu akademisyenlere operasyon

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erciyes Üniversitesinde görevli 8 eski akademisyen adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan eski akademisyenler A.U, M.F.S, F.T, M.A, Ç.Ş, H.S.A. ile M.G.K. ve eşi E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.



Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Kayseri, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 11 zanlıdan 6 eski akademisyen gözaltına alınmış, daha sonra sayı 8'e yükselmişti.