'ByLock'çu 42 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ soruşturmaları kapsamında, İçişleri Bakanlığından KHK ile ihraç edilen veya Bakanlıkça açığa alınan, ByLock kullandıkları tespit edilen 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen İçişleri Bakanlığı eski çalışanı 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Başsavcılığın talimatı ile Ankara merkezli 9 ilde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.



Bir kısmı açığı alınan bir kısmı ise KHK'lar ile ihraç edilen eski kamu çalışanı şüphelilerin tamamının örgütün kriptolu programı ByLock kullandıkları belirlendi.



Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet birimlerine götürülürken, diğerlerinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.