"ByLock kullanmayan hizmete ihanet etmiş olur"

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin iddianameye göre, kritik noktalardaki üyelerin "ByLock" üzerinden görüştüğü, örgüt elebaşı Gülen'in, "Normal telefonla görüşenler hizmete ihanet etmiş olur." talimatı verdiği ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilişkin mahrem yapılanması ve örgüt üyesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında hazırlanan "mahrem imamlar" iddianamesine göre, hükümeti devirmeye ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik silahlı terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen ve başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sonrası örgüt mensuplarına yönelik operasyonlar ve gözaltılar kapsamında, örgüt üyelerinin kriptolu "ByLock" programı üzerinden yaptıkları mesajlaşmalarda deşifre olmamak için alınacak tedbirlere yönelik "talimatlandırıldıkları" belirlendi.



Bu kapsamda, örgüt üyelerine, telefonlarından ve bilgisayarlarından "ByLock" programını silerek formatlamaları gerektiği, soruşturma aşamasında güvenlik güçlerine karşı nasıl hareket etmeleri gerektiği yönünde talimat verildiği tespit edildi.



Terör örgütü FETÖ mensuplarınca yapılan darbe girişimiyle ilgili soruşturmalar kapsamında alınan ifadelerine göre, örgüt üyeleri, 17 Aralık 2013'ten sonra telefon dinlemeleriyle ilgili tedbir almaya başladı. Türkiye'deki telefonların güvenlik zafiyetleri ve dinlenmesinin çok kolay olduğunu bilen örgüt mensupları, bu konuyu sohbetlerde anlatıp toplantılarda örgüt görüşmelerinin "Line, WhatsApp, Viber, Hi, Kakao Talk, CoverMe" ve benzeri programlar üzerinden yapılmasını kararlaştırdı.



İddianameye göre, bu programlarda da güvenlik zafiyeti olduğunun anlaşılması sonrasında örgüt bu programları da kullanmaktan vazgeçti.



TÜRKÇE YAZILIM GÜNCELLEMESİ YAPTILAR



Örgütün kritik noktalarına bakan tüm üyeleri, yoğun olarak "ByLock" denilen programı kullandı, örgüt mensupları bu uygulama üzerinden mesajlaşarak bilgi alışverişini sağladı. ByLock ile ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, "Normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olur." talimatını verdiği de saptandı.



ByLock'un, kurulum dosyasının flaş bellek aracılığıyla telefona kopyalanması suretiyle kullanımına başlandığı, programın giriş şifresi oluşturulduktan sonra Türkiye harici başka bir ülkenin "server"ı üzerinden bağlantı sağlanabildiği, bu bağlantının genellikle Amerika Birleşik Devletleri üzerinden gerçekleştiği belirlendi.



ByLock veri tabanının Kanada'da olduğu, programda gönderilen mesajların, alıcı tarafından silinmemişse 24 saat içinde sistem tarafından otomatik silindiği, ByLock programının ilk başta İngilizce yazılım olarak üretildiği, daha sonra Türkçe yazılım güncellemesi yapılarak "Turquoise" ismi ile Türkiye genelinde FETÖ'nün hizmetine sunulduğu tespit edildi.



FETÖ üyelerinin App Store ve Playstore mağazalarda bulunan ve sesli görüşmeler, fotoğraf, video gönderebilen "KakaoTalk, CoverMe, Tango, Line" ve benzeri bazı programları az da olsa kullanmaya devam ettiği, "ByLock" ve "Turquoise" isimli versiyonların App Store ve Playstore'da bulunmadığı saptandı.



Gülen'den bölge imamlarına, onlardan da il ve ilçe imamlarına gelen tüm emir ve talimatların ByLock üzerinden ulaştırıldığı, örgüt üyelerinin devlet kurumlarını ele geçirebilmek, hükümeti, anayasal düzeni ortadan kaldırmak amacıyla bu sistem üzerinden haberleştiği, darbe girişimi öncesi ve sonrasındaki eylemleri gerçekleştirdiği iddianamede yer aldı.



