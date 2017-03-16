ByLock kullanıcısı eski emniyet müdürüne 6 yıl 3 ay hapis

Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan eski emniyet müdürü, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski emniyet müdürü, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.



Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen, tutuklu 3. sınıf emniyet müdürü Cabir Yeşiltaş ve avukatı katıldı.



İddianamede kendisine yöneltilen suçlamaların hatırlatılmasının ardından savunmasına başlayan Yeşiltaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



ByLock indirmediğini ve kullanmadığını iddia eden Yeşiltaş, kendisiyle ilgili tespit raporunda hata olduğunu öne sürdü.



Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı gerekçesiyle sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.