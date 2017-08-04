"ByLock" kullanıcısı bakanlık eski çalışanı yakalandı

Ankara merkezli 20 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının eski çalışanı Sivas'ta gözaltına alındı.

Kamu kurumlarındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının eski çalışanı Sivas'ta yakalandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında çalışırken kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilen M.A, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.



M.A, işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamu kurumlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, "ByLock" kullandıkları tespit edilen Bilim, Sanayi veTeknoloji Bakanlığının 50'si eski, 59 çalışanı hakkında gözaltı kararı verilerek Ankara merkezli 20 ilde operasyon başlatılmıştı.