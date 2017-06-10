İzmir'de "ByLock" kullanıcısı 6 avukat tutuklandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 9 avukattan 6'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 9 avukatın daha Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilerek İzmir Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.



Şüphelilerden 6'sı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla mahkeme tarafından tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Tutuklananlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kurucu ve yöneticilerinden Avukat Taner Kılıç da bulunuyor.



SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 14'E YÜKSELDİ



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 6 Haziran'daki eş zamanlı operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 23 avukattan 18'ini gözaltına almıştı.



Daha önce adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.