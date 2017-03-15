İzmir'de 'ByLock' kullandığı tespit edilen 52 asker tutuklandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen 52 asker tutuklandı.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen 52 asker tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen değişik rütbedeki 73 asker hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 63 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 52'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 11 şüpheli, 6'sına adli kontrol şartı getirilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.