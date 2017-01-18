Gaziantep'te 'ByLock' kullanan 37 polis tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 37 polis tutuklandı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 39 polisten 37'si tutuklandı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen FETÖ/PDY soruşması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı 39 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden, ikisi emniyet müdürü 37 polis tutuklandı. Diğer 2 polis ise serbest bırakıldı.



13 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda 35 polis, devam eden operasyonlarda da 4 polis daha gözaltına alınmıştı.