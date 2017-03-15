ByLock kullanan 28 eksi emniyet mensubu gözaltına alındı

Denizli merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'na yönelik operasyonda, aralarında mesleklerinden ihraç edilen ve açığa alınan eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 28 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.

Denizli merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında mesleklerinden ihraç edilen ve açığa alınan eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 28 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 37 emniyet mensubu için gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'nin yanı sıra Bursa, Isparta, Aydın, Manisa, İstanbul, İzmir, Konya ve Samsun'da 37 adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, aralarında mesleklerinden ihraç edilen ve açığa alınan emniyet müdürlerinin de bulunduğu 28 eski emniyet çalışanı gözaltına alındı.



İfadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı bildirildi.