'ByLock' kullanan 100 rütbeli asker tutuklandı

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 107 rütbeli askerden 100'ü tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 107 rütbeli askerden 100'ü tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan ve "ByLock" kullanan örgüt mensuplarına yönelik soruşturma çerçevesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 107 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheli 107 kişi, bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.



Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 100'ü tutuklandı, diğer 7 kişi ise "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Soruşturma kapsamında Kara, Hava ve Deniz kuvvet komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 58 ilde 17 Aralık'ta 2 ayrı operasyon düzenlenmiş ve haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351'i yakalanmıştı.



Aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu belirtilen 179 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 161'e yükselirken "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan faydalanan 11 kişi ise serbest kaldı.