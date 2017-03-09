İzmir'deki 'ByLock' davasında karar

İzmir'de, FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan Okan Mertkaya 9 yıl, Faruk Sümen ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan Okan Mertkaya 9 yıl, Faruk Sümen ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar Mertkaya ve Sümen, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



Sanık Okan Mertkaya, ByLock kullanmadığını ve indirmediğini iddia etti.



Sanık Faruk Sümen de suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.



Mahkeme heyeti, karar için verdiği aradan sonra Okan Mertkaya'nın 9 yıl, Faruk Sümen'in ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Heyet, Sümen'i, kararın onanmasına kadar adli kontrol ve yurt dışı yasağı getirilerek tahliye etti.